Avião comercial que partiu da Grécia apresenta falha no motor e faz pouso de emergência

Um avião comercial que partiu da Grécia apresentou uma falha no motor e precisou fazer um pouco de emergência. Nas imagens é possível ver as explosões. O piloto chegou a desligar o motor. O avião seguia da Grécia para a Alemanha, no último sábado (16), mas fez um pouso de emergência na Itália, meia hora depois da decolagem. Ao todo, 281 pessoas estavam a bordo. Nenhuma ficou ferida. A suspeita é de que a aeronave bateu contra um pássaro.



