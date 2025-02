Baixa adesão à vacinação contra dengue preocupa autoridades de saúde no Brasil

A baixa adesão à vacinação contra a dengue preocupa autoridades de saúde de todo o país. Apenas 11% das crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos tomaram as duas doses do imunizante, que devem ser aplicadas em intervalos de três meses. A meta é imunizar 90% do público-alvo. Agentes de saúde fazem uma busca ativa, indo de casa em casa para alertar quem está com a vacinação atrasada.