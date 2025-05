Baixa procura pela vacina da gripe acende alerta após alta nos casos de síndrome respiratória aguda

O aumento nos casos de síndrome respiratória aguda já colocou muitas cidades brasileiras em situação de emergência. A baixa procura pela vacina da gripe acende um alerta. Para conter o avanço da doença em algumas regiões, a vacinação foi ampliada para toda a população. A meta do Ministério da Saúde é vacinar, ao menos, 90% do público-alvo, ou mais de 80 milhões de pessoas em todo Brasil, incluindo crianças, idosos e gestantes.



