Baleias jubarte dão show de beleza ao aparecerem na costa do RJ

As baleias jubartes têm dado um show de beleza pela costa do Rio de Janeiro. Nessa época do ano, elas aparecem com mais frequência por causa da migração da espécie em busca de águas mais quentes. De junho a agosto, as águas viram cenário de um espetáculo da natureza e sorte de quem consegue ver de perto uma apresentação ao vivo. Mas os movimentos das baleias não acontecem por acaso: saltos são para chamar a atenção das fêmeas e se comunicar com grupos que estão mais afastados.



