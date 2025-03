Barroso rejeita pedido da defesa de Bolsonaro para que Zanin e Dino não julguem o ex-presidente

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, rejeitou os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro para que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin fossem impedidos de julgar o processo em que o ex-presidente é acusado de tramar um suposto golpe de Estado. Barroso também negou os pedidos dos generais Braga Netto e Mario Fernandes de suspeição do ministro Alexandre de Moraes.



