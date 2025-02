BC autoriza pagamento de boletos por Pix a partir desta segunda (3)

A partir de segunda-feira (3), os boletos bancários poderão ser pagos via Pix, por meio de um QR Ccde no próprio documento. Com a nova modalidade, os pagamentos vão ser debitados na hora, inclusive, nos finais de semana. O Banco Central explica que a nova modalidade vai modernizar o pagamento, mas, como sempre, é preciso tomar cuidado com golpes e fraudes para garantir que o processo seja seguro.