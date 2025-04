Biólogos e pesquisadores sugerem cercamento para diminuir atropelamentos de animais nas estradas

O atropelamento de animais nas estradas é um dos principais desafios enfrentados por biólogos e pesquisadores que tentam proteger a fauna, em Mato Grosso Do Sul. No acostamento da estrada, filhotes de papagaios, que se chocaram contra um caminhão, não resistiram. O episódio foi o ponto de partida para um estudo que mapeou o impacto dos atropelamentos em três estradas na Serra da Bodoquena. O levantamento foi encaminhado para o sistema rodoviário do estado e o isolamento das áreas de mata foi uma alternativa apresentada para diminuir os acidentes. A Agência de Gestão de Mato Grosso do Sul informou que está adequando um projeto para implantar o cercamento em pontos específicos das estradas.



