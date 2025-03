Biomédica é morta, na frente da família, por acompanhante de ex-paciente durante briga no RJ

A biomédica Denise Ramacciotti, de 37 anos, foi morta na frente da família, durante uma discussão no Rio de Janeiro. Ela estaria sendo perseguida por um ex-paciente e foi atacada por uma mulher que estava com ele. A discussão envolve dois grupos. Próximo ao carro, a suspeita do crime observa a briga. Na porta, o irmão da vítima, que é policial, aponta uma arma. De repente, as agressões começam. A suspeita dá a volta e se aproxima. Teria sido nesse momento que a biomédica foi ferida com uma faca.



