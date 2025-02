BNDES realizou a maior liberação de crédito da história em 2024

O BNDES anunciou, nesta terça (25), que fez em 2024 a maior liberação de crédito da história do banco. Ainda assim, lucrou mais de R$ 26 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez desde 2018, o crédito para a indústria superou os valores destinados ao agronegócio. Em dois anos, o banco aprovou R$ 191 bilhões para a indústria do país.



