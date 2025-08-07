Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Bola de Ouro: oito brasileiros concorrem entre os melhores da temporada do futebol mundial

Vencedores da premiação serão anunciados no dia 22 de setembro, na França

JR na TV|Do R7

Oito brasileiros estão entre os indicados à Bola de Ouro, que vai premiar os melhores da temporada do futebol mundial. Os vencedores serão anunciados no dia 22 de setembro, em Paris.Vinícius Jr, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, concorrem ao prêmio de melhor jogador de futebol. Estêvao, ex-Palmeiras, foi indicado entre os melhores atletas até 21 anos. O goleiro Alisson, do Liverpool, está na lista dos melhores goleiros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Alisson
  • Bola de Ouro
  • Esportes
  • Futebol
  • Futebol feminino
  • Marta
  • Palmeiras
  • Paris
  • PlayPlus
  • Vinícius Júnior

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.