Bola de Ouro: oito brasileiros concorrem entre os melhores da temporada do futebol mundial

Oito brasileiros estão entre os indicados à Bola de Ouro, que vai premiar os melhores da temporada do futebol mundial. Os vencedores serão anunciados no dia 22 de setembro, em Paris.Vinícius Jr, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, concorrem ao prêmio de melhor jogador de futebol. Estêvao, ex-Palmeiras, foi indicado entre os melhores atletas até 21 anos. O goleiro Alisson, do Liverpool, está na lista dos melhores goleiros



