Bolsas da Ásia serão as primeiras a registrarem os impactos das tarifas impostas pelos EUA

Na Austrália, o mercado financeiro abriu em queda, refletindo as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Os carros japoneses enfrentarão uma taxa de 25%, impactando as vendas para os Estados Unidos. Como resultado, a economia do Japão pode encolher até 0,2%. Além disso, todos os produtos chineses importados pelos EUA serão taxados em 34%, prejudicando a indústria automotiva americana. A China é o segundo maior fornecedor de peças de automóveis para os EUA, atrás apenas do México. Líderes asiáticos aguardam detalhes para avaliar e responder às medidas.



