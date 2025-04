Bolsonaro segue internado em UTI, com boa evolução clínica, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na UTI de um hospital particular em Brasília após uma cirurgia para desobstrução do intestino. O boletim médico informa que ele apresenta boa evolução clínica e pressão arterial controlada. Ele é alimentado por sonda e realiza sessões de fisioterapia. Visitas são restritas a familiares e não há previsão de alta.



