Bombeiros aproveitam trégua na chuva para reforçar buscas por dois desaparecidos em Salvador (BA)

As equipes de resgate em Salvador (BA) aproveitaram a trégua na chuva para intensificar as buscas por Amanda Max Teles, de 12 anos, que desapareceu após cair em uma galeria durante a chuva. Uma mochila da menina foi encontrada a dois quilômetros do local. Os bombeiros também procuram Paulo Andrade, de 18 anos. Ao todo, seis casas foram arrastadas pela terra; um homem morreu soterrado na área central da cidade.