O Brasil criou mais de 137 mil empregos com carteira assinada em janeiro. O resultado representa uma recuperação em relação a dezembro, quando mais de 540 mil postos de trabalho foram fechados. No acumulado de 12 meses, foram abertas mais de 1,6 milhão de vagas formais, sendo a Indústria o setor que mais contratou.



