Brasil deixa de arrecadar cerca de R$ 23 bilhões por ano em impostos com fraude de combustíveis

O Brasil deixa de arrecadar cerca de R$ 23 bilhões, por ano, em impostos com a fraude de combustíveis. Criminosos vendem nafta, um dos derivados do petróleo, como se fosse gasolina, o que é proibido. No ano passado, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, foram quase 5,3 milhões metros cúbicos de nafta foram produzidos no Brasil. Mas, o país não é autossuficiente e por isso, em 2024, foram importados mais de mais de 5 milhões de metros cúbicos. A importação ilegal tem sido usada por grupos criminosos como um caminho para fraudes.



