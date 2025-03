Brasil e Japão fecham dez acordos comerciais que incluem a venda de aviões da Embraer

O presidente Lula se encontrou, nesta quarta-feira (26), com o primeiro-ministro japonês em Tóquio. Ao lado de Shigeru Ishiba, ele disse que os países concordaram em expandir o comércio entre eles. No total, foram assinados dez acordos de cooperação nas mais diversas áreas. Um deles é a venda de até 20 aeronaves da Embraer para uma companhia aérea japonesa. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que também negocia para que as aeronaves japonesas possam utilizar o combustível sustentável de aviação, produzido no Brasil. Nesta quinta-feira (27), é esperada uma coletiva de imprensa do presidente Lula. Em seguida, a comitiva brasileira viaja para o Vietnã.



