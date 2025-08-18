Brasil envia aos EUA resposta para investigação comercial sobre supostas práticas desleais

O governo brasileiro enviou aos Estados Unidos uma resposta para a investigação comercial aberta sobre supostas práticas desleais. O presidente Lula teve agendas relacionadas ao tarifaço e à crise com os Estados Unidos nesta segunda-feira (18). Além de conversar com Vladmir Putin, ele recebeu o presidente do Equador em Brasília. Lula começou a semana com uma ligação recebida do presidente russo, Vladmir Putin. Na conversa, Putin falou sobre a reunião que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto diz que a conversa foi "positiva" e que: "Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o grupo de amigos da paz, iniciativa conjunta com a China".



