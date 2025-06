Brasil faz história no festival Cannes Lions e conquista 107 troféus, incluindo seis Grand Prix

No festival Cannes Lions - o maior evento mundial de publicidade e criatividade - o Brasil fez história: conquistou 107 leões, incluindo seis grand prix, O prêmio máximo da competição. É o maior número de prêmios já alcançado pelo país em uma única edição. Uma conquista que comprova a força das ideias brasileiras no cenário internacional. O Brasil abriu o Cannes Lions como o país mais criativo do ano e, no encerramento, esse título foi celebrado em uma sessão especial - com um vídeo que relembrou campanhas icônicas, premiadas e que marcaram época. A nova geração também brilhou. Uma equipe de estudantes brasileiros venceu uma competição internacional, destinada a jovens talentos.



