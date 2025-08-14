Brasil perde em 40 anos área de vegetação nativa maior que do que o território da Bolívia

Durante os últimos 40 anos, o Brasil perdeu uma área de vegetação nativa maior do que a do território da Bolívia. Esse foi o período de maior prejuízo para meio ambiente, desde a colonização do país. Mais de 111 milhões de hectares, o equivalente a 13% de todo o território brasileiro. Esse é o tamanho da área de vegetação nativa devastada pela ação humana entre 1985 e 2024. A Amazônia foi o bioma que perdeu a maior extensão de cobertura verde no período analisado. Foram mais de 52 milhões de hectares. Em seguida, aparece o Cerrado, com mais de 40 milhões de hectares. Nos últimos 10 anos, a degradação voltou a crescer. Enquanto a mineração aumentou, a expansão agrícola desacelerou em todos os biomas.



