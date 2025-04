Brasil pode se beneficiar da guerra tarifária, apontam economistas ao Jornal da Record

Economistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que o Brasil pode se beneficiar da guerra tarifária que começou com as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. As taxas de 10% aplicadas ao país estão entre as menores anunciadas pelo governo americano. Já o aço, o alumínio e os automóveis têm alíquotas maiores: 25%. Mas a guerra tarifária pode até ser favorável ao Brasil se interpretada como o começo de uma nova era no comércio internacional. Entenda.



