Brasil registra mais de 71 mil mortes por afogamento em 13 anos

O Brasil registrou mais de 71 mil mortes por afogamento em um período de 13 anos. Os principais envolvidos nesse tipo de ocorrência são crianças e adolescentes. No Brasil, em média ocorrem 16 afogamentos por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. O afogamento é a segunda principal causa de morte no mundo entre crianças de 0 a 4 anos.



