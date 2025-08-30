Brasileiro que servia como sargento do exército de Israel morre em operação na Faixa de Gaza

Um brasileiro que servia como sargento do exército de Israel morreu em uma operação, na Faixa de Gaza. Ariel Lubliner se mudou para Israel há dez anos. Ele morava em Kiryat Byalik, no norte do país, com a esposa e um filho. Em uma publicação, o ministro da defesa Israel Katz disse que Ariel "imigrou para Israel por amor ao país". Segundo a irmã de Ariel, ele estava com viagem marcada para o Brasil.

O sargento da reserva morreu em uma operação no sul da Faixa de Gaza. Segundo uma investigação preliminar do exército, Ariel foi atingido acidentalmente por um tiro disparado por um soldado israelense. Desde o ataque terrorista do Hamas em sete de outubro de 2023, o brasileiro foi convocado para diversas missões das forças de defesa de Israel.

Desde o início do conflito, 900 integrantes do exército israelense morreram. Neste sábado (30), Israel divulgou o nome do outro refém que teve o corpo resgatado em uma operação nesta semana. Idan Shtivi, de 28 anos, foi morto na invasão do Hamas ao festival de música eletrônica nova.



