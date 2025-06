Brasileiros que estão em Israel descrevem a tensão vivida em meio aos ataques iranianos

Brasileiros que vivem em Israel e turistas que viajaram ao país descrevem a tensão vivida em meio aos ataques iranianos. A viagem deveria durar dez dias, mas foi interrompida. A escalada de tensão e ataques entre Israel e Irã mudou a vida das pessoas que visitam ou vivem em Israel. Cada vez que as sirenes de alerta soam, as pessoas são obrigadas a ir para um abrigo subterrâneo. A embaixada do Brasil em Tel Aviv recomenda que todas essas pessoas sigam as recomendações e permaneçam sempre nas proximidades de um bunker.



