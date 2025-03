Bruno Henrique e Cano atingem a marca de cem gols por Flamengo e Fluminense e são homenageados

Os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo, e Germán Cano, do Fluminense, foram homenageados depois de atingirem marca de cem gols pelos clubes. Como se não bastasse, Bruno conquistou ainda outro feito histórico: 15 títulos com a camisa rubro-negra. Peça fundamental nas principais conquistas do time nos últimos anos, o jogador ainda quer mais. O objetivo do Flamengo agora é o Campeonato Brasileiro. No próximo dia 29, o time carioca enfrenta o Internacional em casa. Já o argentino, além de eleito um dos artilheiros do carioca, é o jogador com mais gols no futebol brasileiro desde 2022.



