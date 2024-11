Buscas por adolescente que desapareceu no mar de Salvador (BA) já duram mais de 24 horas

Todos os dias, 15 pessoas morrem afogadas no Brasil. Em Salvador (BA), um adolescente está desaparecido depois de se afogar no mar. A mãe de Cauã Ribeiro, de 15 anos, passa o dia à beira da praia acompanhando os trabalhos das equipes de resgate. O adolescente se afogou na manhã desta quarta (20) ao entrar no mar com amigas.