Câmara vota na segunda (16) a urgência do projeto de lei que derruba o aumento do IOF

A Câmara dos Deputados marcou para a próxima segunda-feira (16) a votação do pedido de urgência do Projeto de Lei que revoga o aumento do IOF. A decisão contraria o acordo fechado entre o governo federal, o Senado e lideranças partidárias. A Medida Provisória publicada pelo Executivo propõe novas alíquotas para diversos tipos de investimento, como títulos do agronegócio e da construção civil, criptomoedas, fintechs e apostas digitais, com o objetivo de ampliar a arrecadação. Se a urgência for aprovada, o texto segue direto para o Plenário, sem passar por comissões. Enquanto a oposição defende o corte de gastos em vez de novos tributos, a base governista afirma que a proposta é necessária para manter o equilíbrio fiscal.



