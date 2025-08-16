Caminhão cai de viaduto e provoca a morte de duas pessoas na rodovia Fernão Dias, em MG

Duas pessoas morreram em um grave acidente na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Um caminhão, carregado com 14 toneladas de bobinas de aço, saiu da pista, no sentido São Paulo, e despencou de um viaduto de 25 metros de altura, na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O motorista, de 35 anos, foi arremessado para fora do veículo. A passageira, de 24 anos, ficou presa nas ferragens. As duas vítimas eram da Bahia e morreram ainda no local. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.



