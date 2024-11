Candidatos à Prefeitura de São Paulo fazem campanha nesta segunda-feira (14)

Nesta segunda (14) Guilherme Boulos, do PSOL, visitou áreas afetadas pela tempestade de sexta-feira (11), na zona sul de São Paulo. Na comunidade do Mangue, onde vivem cerca de 300 famílias, o candidato conversou com moradores que estão com as casas em situação de risco. Ricardo Nunes do MDB esteve na zona sul da capital paulista e visitou uma instituição que atende pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras.