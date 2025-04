Carreta carregada com contêiner tomba em cima de carro e mata três pessoas no litoral paulista

Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga Cubatão à Praia Grande, uma carreta tombou sobre um carro no acostamento, causando a morte de três integrantes da mesma família. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e disse ter perdido o controle ao fazer uma curva. Devido ao acidente, a via teve 4 km de lentidão, conforme informou a concessionária responsável pela rodovia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!