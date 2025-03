Casa Branca confirma taxação de 25% sobre o aço e alumínio de todos os parceiros comerciais

A Casa Branca confirmou que vai prosseguir com as tarifas de 25% sobre aço e alumínio de parceiros comerciais, sem exceções ou isenções. Por ser um dos maiores exportadores de aço do mundo, o Brasil será muito afetado. A medida, que havia sido anunciada em fevereiro, passa a valer à meia-noite de quarta-feira (12).



