Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB)

A casa do influenciador Hytalo Santos foi alvo de um mandado de busca e apreensão, hoje em João Pessoa. As buscas, em um condomínio de alto padrão, foram autorizadas pela Justiça da Paraíba, após pedido do Ministério Público. Hytalo Santos não estava no local. Ele é investigado por suspeita de exploração de menores, em vídeos divulgados na internet. Os perfis do influenciador nas redes sociais estão bloqueados e ele está proibido de manter contato com os adolescentes citados na investigação. A defesa de Hytalo Santos disse que vai se manifestar nos autos do processo.



