Um casal da Califórnia abriu um processo contra a empresa responsável pelo Chat GPT por negligência e homicídio culposo. Eles acusam a inteligência artificial de incentivar o filho deles a tirar a própria vida. A ação foi movida nos Estados Unidos por Matt e Maria Raine, no Tribunal Superior da Califórnia. A família incluiu registros da conversa entre o adolescente e o Chat GPT.

De acordo com o histórico, o jovem enviou para o chat fotos para mostrar marcas no pescoço, depois de uma tentativa de suicídio. E perguntou se alguém notaria. A inteligência artificial teria respondido que a vermelhidão era perceptível, mas que havia formas de esconder.

A advogada que representa a família defende que a companhia de tecnologia assume o risco ao oferecer uma ferramenta que, segundo os criadores, pode apresentar comportamentos inesperados.

