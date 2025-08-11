Casal é baleado ao tentar impedir assalto em Embu das Artes, região metropolitana de SP

Muitas vezes pessoas que presenciam cenas de violência nas grandes cidades reagem a essas agressões e acabam sendo feridas. Foi o que aconteceu em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto. Segundo a polícia, dois criminosos armados abordavam um motociclista, quando o motorista de um carro acelerou e atingiu a moto usada pelos ladrões. Os criminosos reagiram e atiraram. Jefferson Luis Medeiros e a mulher dele, Franciele da Silva foram atingidos.



