Casal é preso em Goiânia sob a suspeita de produzir e vender remédios ilegais para emagrecer

Um casal foi preso em Goiânia (GO) suspeito de produzir e vender ilegalmente remédios para emagrecer em um laboratório clandestino montado dentro de casa. Segundo a polícia, eles misturavam medicamentos controlados, como inibidores de apetite, antidepressivos e estimulantes sexuais, com farinhas de arroz e aveia. Os suspeitos ainda vendiam as cápsulas na internet como uma "fórmula natural" com efeitos semelhantes aos de canetas emagrecedoras. A investigação começou após denúncia do Ministério Público, e os suspeitos podem responder por associação criminosa e adulteração de medicamentos. Especialistas alertam para os riscos graves à saúde causados por esse tipo de produto irregular.



