Caso Bruno Henrique: um dos suspeitos conseguiu triplicar valor apostado após cartão amarelo

O Jornal da Record teve acesso ao relatório da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga a manipulação de apostas esportivas envolvendo o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. Ele teria tomado um cartão amarelo para beneficiar parentes e amigos. Um dos suspeitos conseguiu triplicar o valor apostado depois do lance. A defesa do jogador não vai se pronunciar.