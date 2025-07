Caso ‘Diddy’: fim do julgamento do rapper é adiado para esta terça (1º)

Foi adiado para amanhã o fim do julgamento de Sean Diddy Combs nos Estados Unidos. O rapper é acusado de praticar violência sexual em festas organizadas na própria mansão. Hoje (30), em uma corte na cidade de Nova Iorque, um júri composto por 12 pessoas decidiu. O cantor e empresário está preso desde setembro do ano passado e responde por crimes graves, como extorsão, tráfico sexual e exploração de pessoas para a prostituição. A promotoria alega que o artista usou seu poder e fortuna para explorar sexualmente as mulheres com quem convivia e para manter testemunhas caladas. Os advogados de defesa sustentaram que Sean “Diddy” Combs está sendo acusado injustamente e que as mulheres participaram de tudo de forma consentida.



