Caso Gritzbach: policiais civis citados na delação do empresário morto são afastados

A força-tarefa que investiga a execução do empresário Vinicius Gritzbach afastou policiais civis que eram investigados pela corregedoria. O principal motivo do afastamento são as denúncias feitas pelo empresário na delação premiada. A delação de Gritzbach tem quase mil páginas: na sua maioria, o empresário apresenta as provas do crime que ele confessou - lavagem de dinheiro para o crime organizado. Vinicius era ameaçado com frequência; em um áudio, um advogado, que seria ligado ao PCC, estaria negociando a execução dele por R$ 3 milhões a um policial.