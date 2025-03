Caso Vitória: Maicol diz ter sido pressionado por policiais para confessar

Em confissão gravada, Maicol afirmou que, depois de um relacionamento amoroso com a vítima, passou a ser chantageado por Vitória. A confissão é questionada pela defesa. O interrogatório não foi acompanhado pelos advogados dele, mas por defensores públicos. Depois da confissão, os advogados estiveram com Maicol e também registraram a conversa. Ele alega ter sido pressionado pelos policiais. Em outra frente, a polícia pediu ao IML a reconstituição do crime para esclarecer as circunstâncias da morte da adolescente, em Cajamar (SP).



