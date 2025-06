Casos de AVC em pessoas com menos de 50 anos aumentam 44% nos últimos anos

Os casos de acidente vascular cerebral (AVC) em pessoas com até 49 anos aumentaram quase 45% em 16 anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de AVC aponta que o estilo de vida moderno tem elevado os riscos da doença entre os jovens. Sintomas incluem dor de cabeça intensa, formigamento e perda de movimento. O SUS oferece 17 procedimentos de reabilitação para pacientes com sequelas, incluindo fisioterapia e internação domiciliar.



