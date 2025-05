Celsinho da Vila Vintém volta para a cadeia no RJ; ele é um dos mais antigos no crime organizado

Um dos nomes mais antigos do crime organizado do Rio de Janeiro voltou para cadeia. Uma investigação da polícia civil revelou que Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, teria se aliado a rivais para ampliar sua área de atuação. Segundo a polícia, Celsinho ainda mantinha influência no comando da facção em que atuava. Para aumentar a atuação na zona oeste da cidade, ele teria fechado um acordo com traficantes do Comando Vermelho e até milicianos.



