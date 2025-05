Centenas de palestinos invadem e saqueiam armazém de programa da ONU na Faixa de Gaza

Centenas de palestinos invadiram e saquearam nesta quarta-feira (28) um armazém do programa mundial de alimentos da ONU, na região central de Gaza. Ao menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas. Durante a madrugada, também houve relatos de saques a caminhões de ajuda humanitária. Ontem (27), no sul da Faixa de Gaza, um tiroteio foi registrado quando pessoas se aglomeravam para pegar alimentos, em centros de distribuição de Israel. Houve tumulto. Não se sabe quem efetuou os disparos. Segundo a ONU, uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas.



