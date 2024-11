Em São Paulo, o apagão já causou um prejuízo de mais de R$ 1,6 bilhão para os setores de varejo e serviços. Só no comércio, os prejuízos são de pelo menos R$ 536 milhões. No caso dos serviços, as perdas passam de R$ 1,1 bilhão. Cerca de 158 mil imóveis estão no quinto dia sem energia elétrica, em São Paulo.