Cerca de 20 criminosos invadem condomínio de luxo em SP e levam mais de R$ 1,2 milhão em joias

Cerca de 20 criminosos invadiram um condomínio de luxo, na zona sul de São Paulo. Moradores e funcionários foram feitos reféns. De acordo com a polícia, os ladrões roubaram mais de R$ 1,2 milhão em joias e outros objetos de valor. Os criminosos renderam dois funcionários, que foram amarrados na portaria. Os suspeitos estavam armados, encapuzados e de luvas. Assim que o primeiro morador deixa o elevador, ele é rendido. Os ladrões conseguiram entrar em três apartamentos. Moradores e funcionários foram levados para a garagem. Até uma idosa, de cadeira de rodas, foi feita refém. Mais de duas horas depois, os suspeitos deixaram o condomínio com as mochilas cheias de dinheiro, joias, relógios e bolsas.



