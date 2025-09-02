Logo R7.com
Cerca de 30 quilos de cocaína são apreendidos em contêiner carregado de açaí no Pará

Drogas foram interceptadas antes de irem para a Austrália

JR na TV|Do R7

Cerca de 30 quilos de cocaína foram apreendidos em um contêiner - carregado de açaí - no porto de Barcarena, no Pará. A droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejador. De acordo com as investigações, o destino seria a cidade de Sydney, na Austrália. 

A ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal foi no porto de Barcarena. A localização é estratégica na região amazônica, porque facilita a comercialização de açaí, camarão e pescados para o mercado nacional e até mesmo para o exterior. O/que desperta o interesse da criminalidade. 

Um inquérito foi instaurado para descobrir a origem e os responsáveis pela cocaína. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, de janeiro a julho deste ano, foram apreendidos mais de 10 toneladas de droga. 



