Cheia repentina em um dos rios mais perigosos dos EUA deixa ao menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram depois de uma cheia repentina em um dos rios mais perigosos dos Estados Unidos. Em poucas horas, uma forte chuva causou uma cheia sem precedentes no rio Guadalupe, no Texas. 20 alunas de um acampamento de verão estão desaparecidas. A previsão é de mais chuva ao longo da noite.



