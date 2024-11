Chinês paga mais de R$ 36 milhões em banana de obra de arte e come o fruto

Um milionário chinês, que pagou mais de 36 milhões de reais por uma banana, comeu a banana. A fruta fazia parte de uma obra criada por um artista italiano e ficava presa a uma parede com uma fita adesiva. Na semana passada, a peça foi leiloada em Nova York. Nesta sexta (29), o chinês, que negocia com criptomoedas, convocou a imprensa em Hong Kong e comeu a obra de arte. Ele disse que a banana era icônica e mais saborosa do que as outras.