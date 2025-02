Chuva e alertas: veja como fica o tempo pelo Brasil nesta sexta (31)

Até domingo (2), tem previsão de volumes expressivos de chuva no litoral paulista. Em Guarujá, Santos e Ubatuba, chove forte a qualquer hora nesta sexta (31). Tem risco para deslizamentos e enchentes. Amanhã, a capital paulista deve receber o maior volume de chuva. Goiânia (GO) e Manaus (AM) continuam na rota dos temporais. À tarde, as máximas ficam entre os 26ºC e os 30ºC. O corredor de umidade chamado de ZCAS provoca muita chuva de norte a sul do Brasil.