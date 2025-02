Cidade do Rio de Janeiro vai sediar a cúpula do Brics 2025

A cidade do Rio de Janeiro será a sede da cúpula do Brics em julho de 2025, contando com a presença de chefes de estado dos 20 países que integram o bloco. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A reunião ocorrerá nos dias 6 e 7, enquanto o Brasil ocupa a presidência rotativa da cúpula. Para o prefeito Eduardo Paes, a escolha do Rio reforça a cidade como um centro estratégico para eventos internacionais.



