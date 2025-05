Cidades das serras gaúcha e catarinense registram neve pela primeira vez no ano

A frente fria que chegou ao Brasil derrubou as temperaturas em boa parte do país. Na madrugada desta quinta-feira (29), os primeiros flocos de neve atingiram a Serra Catarinense. Em Urupema (SC), o fenômeno veio acompanhado de chuva congelada. Em São Joaquim (SC), a neve chegou ao amanhecer. A neve chegou ao Rio Grande do Sul acompanhada de muito frio. Durante a madrugada os termômetros marcaram apenas 1°C, mas a sensação térmica foi de -2°C. O frio continuou durante todo o dia.



