Cinco pessoas são presas em Salvador acusadas de furto em shoppings de cinco estados do Nordeste

Cinco pessoas foram presas em Salvador acusadas de furto em shoppings de cinco estados do Nordeste. Uma das golpistas usava um fundo falso de uma sacola para esconder os produtos. As lojas de alto padrão eram o alvo dos criminosos. No último sábado, véspera do Dia dos Pais, a quadrilha causou um prejuízo de R$ 100 mil em produtos furtados. Três mulheres e dois homens, que são pai e filho, foram presos em flagrante em um shopping de Salvador. O carro usado pelo grupo estava cheio de sacolas. A quadrilha era investigada desde o dia 21 de julho, quando cometeu uma sequência de furtos em quatro shoppings da capital baiana. O /rupo também agia no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Natal, onde foram apreendidos mais de 200 produtos levados pela quadrilha.



